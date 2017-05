BENEDEN-LEEUWEN - Corry van Rhee wordt de waarnemend burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. De burgemeesterspost is vacant omdat Thomas Steenkamp in juni stopt.

Van Rhee is op dit moment wethouder in de gemeente Tiel, voor de PvdA. De verwachting is dat eind 2017 de nieuwe burgemeester is benoemd.

De oud-wethouder is vrijdag beëdigd.