Man opgesloten in hennepkwekerij

BORCULO - De politie heeft in Borculo een 56-jarige man bevrijd die zat opgesloten in een hennepkwekerij. De man zegt dat hij werd opgesloten toen hij naar de ruimte toe liep omdat hij iets hoorde.

Volgens de politie is het op dit moment nog niet duidelijk of hij een rol speelde in de hennepteelt. In de ruimte werd een kwekerij aangetroffen waar net was geoogst. Naar schatting hebben er 300 planten gestaan.

De 58-jarige eigenaar van het terrein kwam net na de politie aan bij het pand en is opgepakt. Beide zijn verhoord. De 56-jarige man heeft aangifte gedaan van vrijheidsberoving.