Grote plas frituurvet over de weg

Foto: Han Moes

EPE - De Hoofdstraat in Epe is vrijdagavond afgesloten voor het verkeer. Dat komt omdat er een grote plas frituurvet over de weg ligt.

Die plas is er terecht gekomen doordat er tijdens het laden en lossen van een vrachtwagen een vat met schoon frituurvet is omgevallen, zo meldt wijkagent Han Moes. De weg moet nu eerst worden schoongemaakt, voordat de weg weer open kan. Rond 18.30 uur was alles opgeruimd en kon het verkeer weer van de Hoofdstraat gebruikmaken.