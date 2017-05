'Bewaking nodig voor spinner rage'

ARNHEM - Het is al een paar weken een rage. Spinners. De laatste dagen loopt het dan ook storm in de eerste spinnerswinkel in Arnhem..

De wereldwijde rage heeft nu ook onze provincie bereikt. De Fidget Spinner is de laatste dagen niet aan te slepen. Dat merken ze in de enige spinnerswinkel die Gelderland momenteel rijk is. Spinners gaan in Arnhem als warme broodjes over de toonbank.

De draaiende wieltjes zijn er in alle kleuren en maten. De nieuwste hebben ook lichtjes. De kunst is om de spinner te laten balanceren. Op de vinger. Of op je neus. En dat valt nog niet mee. Daar moet je behoorlijk voor oefenen.

Sommige kinderen nemen dat oefenen zo serieus, dat ze op sommige scholen denken aan een Spinnerverbod in de klas. Kinderen zijn niet meer weg te slaan bij hun spinners.

Bewaking

Ondanks het mogelijke verbod worden de spinnerwieltjes steeds meer verkocht. 'Honderden per dag en het worden er steeds meer', aldus de Arnhemse spinnerverkoper Thomas Wagenaar. Hij overweegt zaterdag zelfs een beveiliger aan te stellen om de verkopen niet in chaos te laten eindigen.