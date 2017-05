Basel uit Nijmegen gaat voor titel mooiste man

NIJMEGEN - Spiegeltje spiegeltje aan de wand.... zaterdagavond strijden bloedmooie mannen en vrouwen in Rotterdam om de titel wie zich de mooiste van het land mag noemen. En één van die mooie mannen komt uit Nijmegen.

De 20-jarige Basel Mamou uit Nijmegen staat morgen in de finale van de Nederlandse Men Universe-verkiezing. De winnaar vertegenwoordigt Nederland in de Men & Women Universe verkiezingen, waaraan in juli 40 landen meedoen.

Gevraagd om mee te doen

'Wel spannend', zegt de jonge spierbundel eerlijk. 'Ik ben wel zenuwachtig ja. Heel erg zenuwachtig.' Hij sport graag en foto's van zijn sportieve lijf die hij op sociale media plaatste vielen de organisatie van de verkiezing van mooie mannen op. Ze vroegen hem mee te doen.

Voorbeeldfunctie

Basel is ook een voorbeeld voor anderen, die hij na aandringen overtuigde om ook te gaan sporten. Mamou: 'Ik heb gewoon vrienden die een tijdje op het slechte pad gingen zeg maar. Gewoon elke dag volop... ik wil het eigenlijk niet zeggen, misschien vinden ze het niet leuk. Maar nou doen ze het niet meer en nou zijn ze gewoon goed bezig.'

Basel is blij dat hij is gevraagd om mee te doen aan de verkiezing van mooiste man van Nederland. Maar nog blijer is hij dat hij zijn vrienden heeft weten te motiveren om op het rechte pad te blijven door ook te gaan sporten.

'Dat voelt goed', zegt hij. 'Want het zijn mijn vrienden, ik maak met zorgen over hen. Ik wil mijn vrienden niet zien, dat ze met slechte dingen bezig zijn. Wat dan ook. Gewoon meegaan fitnessen, samen trainen.'

Dromen van een carrière als model

Hij gaat naar school om beveiliger te worden. Maar als Basel zou mogen kiezen tussen dat en een carrière als model, dan hoe ie niet lang na te denken: 'Fitnessmodel zeker, dan ga ik voor die carrière ja.' En de mooie man lacht zijn tanden bloot bij de gedachte.