Parkeergarage Tiel in maart open was misverstand

TIEL - Bouwer Volker Wessels heeft een deadline gekregen voor de oplevering van de nieuwe parkeergarage aan de Westluidense Poort in Tiel. De bouwer moet voor 4 augustus de certificering van de installaties op orde hebben.

Elke dag dat de parkeergarage later open gaat levert Volker Wessels een boete op van vijfduizend euro. Een woordvoerder van het bouwbedrijf geeft aan dat deze deadline zeker gehaald wordt.

De opening zou volgens de gemeente eerder in maart al plaatsvinden, maar dat is volgens de bouwer gebaseerd op een misverstand. Volker Wessels had in een overleg met de gemeente gezegd te zullen proberen de oplevering vervroegd te kunnen laten plaatsvinden. Dat is niet gelukt, maar hierin zou wel het misverstand met de gemeente kunnen liggen, aldus de bouwonderneming. In de parkeergarage onder het nieuwe culturele centrum in Tiel is straks plek voor bijna 600 auto's.

De gemeente Tiel laat weten dat Volker Wessels eerder de indruk had gewekt al in maart en dus ruim voor de contractdatum van 4 augustus de garage met certificaten te kunnen opleveren. Dat is dus niet gelukt, aldus de gemeente.