Duizenden vrouwen klaar voor Marikenloop

NIJMEGEN - Duizenden vrouwen staan vandaag aan de start van de jubileum-editie van de Marikenloop in Nijmegen, het hardloopevenement voor vrouwen. Het is de 15e verjaardag van de Marikenloop.

Voor deze speciale gelegenheid is de start en finish uitgeweken naar Park Brakkenstein. Omdat het een speciale editie is, is de locatie hier opgetuigd tot een festivalterrein waar kan worden geshopt, nieuwe sporten zijn te bekijken, eten en drinken is en workshops worden gehouden.

Toppers aan de start

Bij de wedstrijdlopers staan de nodige nationale toppers aan de start. Ook de winnaar van 2012, 2014 en 2016, Ruth van der Meijden uit Groesbeek, staat weer aan de start. Anders dan andere jaren is er naast een 5- en 10 kilometer loop ook een afstand van 7,5 kilometer.