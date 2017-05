Trein ontspoord bij Ede-Wageningen; hele avond geen sprinter naar Wolfheze

EDE - Op station Ede-Wageningen is een sprinter naast de rails gekomen. Daardoor rijden er geen treinen tussen Ede-Wageningen en Wolfheze.

Hoe de trein is ontspoord, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Er zaten ongeveer 20 a 25 reizigers in de trein, die worden nu met een bus vervoerd. Er raakte niemand gewond.

De extra reistijd is z'n 30 minuten. De verstoring is vermoedelijk morgen pas verholpen. Het intercityverkeer kan gewoon doorrijden.