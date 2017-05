Leerlingen rennen voor hun docent met ALS

ELST - 220 kinderen van basisschool de Elstar in Elst liepen vrijdag een sponsorloop voor hun eigen Juf. Juf Simone heeft namelijk ALS.

De kinderen van groep vijf tot en met acht willen ongeveer 1500 euro ophalen voor de stichting 'Try me', waar de docente ook het gezicht van is. De Arnhemse Simone Peperkamp staat al 14 jaar voor de klas en is sinds twee jaar getroffen door de ziekte ALS.

De leerlingen willen zorgen dat er een medicijn ontwikkeld kan worden voor de ziekte. Daarnaast willen ze ook meer aandacht vragen voor de ziekte ALS.