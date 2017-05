84-jarige recordhouder Vierdaagse zoekt jeugdliefde

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Vierdaagseloper Bert van der Lans (84) krijgt als het goed is dit jaar een gouden medaille. De Nijmegenaar loopt in 2017 voor de zeventigste keer mee. Toch is er één ding dat hem nog meer bezighoudt: zijn jeugdvriendinnetje Anneke Schmieder.

'Ze fietste twee keer mee tijdens de Vierdaagse. Ik heb haar daarna nog proberen te traceren, maar dat is niet gelukt', vertelt Van der Lans in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. Wandelmaatje Van der Lans heeft de afgelopen zeventig jaar verschillende wandelmaatjes gehad. Eén daarvan is dus Anneke. In 1950 staan ze tijdens de Vierdaagse op de foto. Toen de verkering uitging, heeft hij haar nooit meer gezien. 'Volgens mij is ze inmiddels verhuisd en getrouwd, maar ik zou haar graag nog een keer willen zien. En dat vindt mijn vrouw ook goed.' Gouden medaille Dit jaar doet Van der Lans - als alles goed gaat - voor de zeventigste keer mee aan de Vierdaagse. Speciaal voor dat jubileum is er een gouden medaille gedrukt. Hij weet niet hoe lang hij nog door blijft gaan. 'Wanneer moet je zeggen dat je stopt? Geen idee.' Zie ook: Extra motivatie voor vierdaagselopers: de zeventigste medaille is van goud!