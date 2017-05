Opa Jan uit Ede schrijft het winnende Efteling Sprookje

ARNHEM - Jan Kranenbarg uit Ede is een van de veertien winnaars van de sprookjeswedstrijd die de Efteling uitschreef voor het 65-jarig bestaan. De jury pikte zijn sprookje 'Yala en de gele bloem' uit 2800 inzendingen.

Vanmorgen werd Jan in zijn huis in Ede verrast door familie en bekenden en Assepoester uit de Efteling. Het sprookje wordt gebruikt in een nieuwe sprookjesbundel geschreven door Prinses Laurentien en Paul van Loon. Jan schrijft al jaren korte verhalen. Eerst voor zijn kinderen, en nu voor zijn zes kleinkinderen.

Yala en de gele bloem

'Yala en de gele bloem' is een sprookje over een meisje dat in de toekomst leeft. Ze gaat over straat met speciale zoef-schoenen. Gewoon lopen is er niet meer bij. Gras is kunstgras, regen bestaat niet meer en mensen zijn over het algemeen chagrijnig. Alleen haar oma weet nog van een lang vervlogen tijd, waar het water uit de lucht viel, mensen zelf fietsten en de wind in hun haren voelden. En ze vertelt over bloemen, prachtige gele bloemen. Als Yala op een goede dag per ongeluk een bloem vindt, besluit ze die mee te nemen en te poten. Als de bloem uitloopt, plant ze overal in de stad bloemen. De mensen kijken verbaasd om zich heen en vergeten te mopperen.

Boodschap van alle tijden

'Het is een boodschap die Jan aan zijn kleinkinderen meegeeft,' zegt Olaf Vugt, directeur bij de Efteling, 'maar die over honderd jaar nog geldt. Zijn sprookje voldoet aan alle wetten waar een sprookje aan moet voldoen, maar Jan is op eigen wijze origineel.'

Wie de verhalen van Jan Kranenbarg wil lezen kan hier kijken:

http://jankranenbarg.blogspot.nl/