Historicus Emile Smit geridderd

ARNHEM - Historicus Emile Smit uit Tiel is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft het lintje uitgereikt gekregen van de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje.

Dat gebeurde tijdens een zitting van het Model European Parliament Gelderland (MEP). Dat is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren.

Daar was Smit namelijk zelf 24 jaar bestuurslid en coördinator van. Hij heeft honderden jongeren laten ervaren wat het is om Europarlementariër, commissievoorzitter of journalist te zijn. In totaal heeft hij zo'n 3000 jongeren uit Gelderland wegwijs gemaakt in de Europese politiek. Daarnaast was Smit nog 30 jaar voorzitter van de Historische Kring in Huissen en 25 jaar voorzitter van de Historische werkgroep in Tiel.

Ook burgemeesters aanwezig

Naast Clemens Cornielje waren ook burgemeesters Hans Beenakker van Tiel en Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard aanwezig bij de uitreiking.