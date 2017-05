Er op uit in de natuur: Fête de la Nature

ARNHEM - Dit weekeinde is er weer voldoende te beleven in de Gelderse natuur. Wij hebben voor u wat opties geselecteerd.

Kikkers en salamanders ontdekken

Heb jij al wel eens kikkers of kikkervisjes gezien in de sloot? Heb je ze toen goed kunnen bekijken? Want zijn kikkers eigenlijk altijd glad en koud? En hoe zien salamanders er uit? Ben jij hier ook benieuwd naar, ga dan mee met de boswachters op landgoed Velhorst.

Coole kikkers

In de lente worden kikkers, padden en salamanders wakker uit hun winterslaap. Ze gaan dan op zoek naar een poel om eitjes te leggen. Deze eitjes kennen jullie misschien wel als kikkerdril. De boswachter weet nog veel meer over amfibieën te vertellen. Natuurmonumenten houdt goed in de gaten hoe het met deze bijzondere dieren gaat. Help de boswachters mee en laat zien dat jij ook zo’n coole kikker bent!

Wanneer?

zaterdag 20 mei 2017 - 13:30 uur tot 16:00 uur

Meer informatie: Natuurmonumenten.nl



Foto: Natuurmonumenten

Fête de la Nature

Zondag is er het Fête de la Nature, het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Iedereen wordt uitgenodigd om samen de natuur te beleven, van wilde natuur tot stadspark. Fête de la Nature is een gratis en open festival. ARK Natuurontwikkeling, De Kristallen Brug en Gebiedsontwikkelaar K3Delta, allen zeer betrokken in de Millingerwaard, hebben de handen ineen geslagen en bieden een gezellige excursie aan om de prachtige natuur van de Millingerwaard te zien ontwaken. Een natuurlijk ontbijtje halverwege de route maakt dit extra bijzonder.

Wanneer?

Om 07.00 uur start de excursie vanaf parkeerplaats De Lange Paal (Botsestraat 100, Kekerdom) en halverwege de route wordt u een natuurlijk ontbijtje aangeboden. De wandeling duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Meer informatie:

De tocht gaat door verschillende delen van de Millingerwaard en we gaan op zoek naar planten, bloemen en andere natuurverschijnselen. Waarom hebben sommige bloemen juist deze vorm en waartoe dient nectar? Hoe ziet het blad er uit? Welke dieren leven er in dit bijzondere gebied? Hoe beschermen planten zich tegen vraat? Ook gaan we op zoek naar (vroege!) vogels. Mogelijk zijn er lepelaars en zwarte sterns te bewonderen of vangt een torenvalk een muis. Of zwermen de oeverzwaluwen over het water om insecten te vangen om hun jongen te voeren. Beversporen zijn er zeker te verwachten.

www.ark.eu

Filosofische wandeling op Radio Kootwijk

Foto: Ark.eu

Filosofeer en wandel mee door de uitgestrekte natuur midden op de Veluwe. Filosoof Diana Blanken en bioloog Jettie van den Houdt stellen vragen om je inzichten te verdiepen en zetten de natuur bij Radio Kootwijk op allerlei manieren daarvoor in. Je gaat in gesprek met andere wandelaars over filosofische vragen rond een actueel thema. De natuurlijke omgeving zorgt voor extra inspiratie. Onderweg of na afloop staat er koffie en thee met iets erbij voor je klaar.

Wanneer?

Zondag 21 mei van 10.00 tot 12.30 uur.

Meer informatie:

Vanaf 16 jaar. Verzamelen voor het zendgebouw. Let op: veel navigatiesystemen kennen deze locatie niet. Kies op de A1 voor afslag 19 Hoenderloo-Apeldoorn en volg de borden. Trek stevige schoenen aan en kleed je op het weer. Afstand: 5 km. Prijs: inclusief koffie of thee met wat erbij. Deze wandeling is qua inhoud niet geschikt voor kinderen. De route loopt over onverharde paden en is daarom niet geschikt voor mindervaliden. Honden niet toegestaan.

Staatsbosbeheer.nl

Foto: Staatsbosbeheer