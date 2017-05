Nauwelijks personele problemen bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft dit hele seizoen vrijwel geen personele problemen en in de play-offs is dat niet anders.

Alleen Robin Buwalda is niet inzetbaar zondag thuis tegen Emmen. De verdediger kampt met een enkelblessure. Mogelijk is hij in de finale van de play-offs weer inzetbaar. Verder is iedereen fit. "Gelukkig maar", zegt trainer Ron de Groot. "Het ziet er goed uit. Er zijn wel wat kleine pijntjes, maar dat is normaal daags na de wedstrijd."

Vermoedelijk blijft het elftal ongewijzigd. De ploeg won de laatste drie wedstrijden telkens in dezelfde basisopstelling.

Opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.