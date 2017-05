Burnet beseft dat NEC favoriet is in de play-offs

NIJMEGEN - NEC'er Lorenzo Burnet heeft al ervaring in de play-offs.

"Maar toen ging het om Europees voetbal", weet de linksback nog. "Met Groningen, maar dit is heel wat anders. Ik voelde dat gisteren ook een beetje. Je komt nu op papier mindere ploegen tegen. Je kunt eigenlijk alleen maar verliezen, maar we hebben een heel goed resultaat neergezet nu. Op basis van de eerste helft stonden we terecht achter. We zeiden in de rust dat het anders moest, want zo zouden we die wedstrijd niet winnen en de play-offs ook niet. Als je ook naar de andere wedstrijden kijkt, zie je dat wij toch wel de favoriet zijn."

Burnet speelt op huurbasis bij NEC, maar is eigendom van Slovan Bratislava. "Officieel moet ik terug, want ik heb daar nog een doorlopend contract. Maar je weet hoe het is in de voetballerij. Het maakt niet meer uit wat voor contract je hebt en je wordt zo weer bij een andere club gestald. Daarom heb ik de focus gericht op de play-offs. Daarna kijk ik naar de toekomst."