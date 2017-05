NEC'er Von Haacke: mijn eerste play-offs

NIJMEGEN - Julian von Haacke maakt iets nieuws mee in zijn carrière.

"Dit is voor het eerst dat ik play-offs tegen degradatie speel", zegt de Duitse middenvelder van NEC. "Helaas moeten we dit nu. Maar mijn eerste ervaring was goed, want we hebben met 3-1 gewonnen. Nog drie keer en dan zijn we er."

"We merkten wel dat het toch wat anders is. De tegenstander ging er meteen flink op, maar na de eerste twintig minuten waarin we het moeilijk hadden, hebben we het goed voor elkaar gekregen. We hebben vertrouwen, want we hebben ook al van goede ploegen als AZ en Heerenveen gewonnen. Mijn eigen spel gaat ook lekker. Ik heb AZ gescoord en tegen Heerenveen en Emmen liep het ook wel."