Gerard (61) trouwt met Pauline (53) na bemiddeling: 'Mijn eerste vraag was of ze vaak naar de kerk ging'

ARNHEM - Pauline (53) uit Bennekom trouwt op 31 mei met Twentse Gerard. Op zijn verjaardag. Hij wordt dan 62. Beiden hebben elkaar ontmoet via een bemiddelingsbureau. Want online daten, dat was geen succes. En op straat of in een café zomaar op iemand afstappen, is voor sommigen een wel heel grote stap.

Een relatie door tussenkomst van een bemiddelaar die adverteerde in de krant, was voor de opkomst van het internet heel gewoon. Maar volgens cijfers van het CBS vinden steeds meer stellen elkaar via internetdating.

Pauline had het ook geprobeerd. 'Ik leerde vooral verkeerde mensen kennen', zei ze vrijdag op Radio Gelderland. 'Mannen deden zich anders voor. Ze zagen er onverzorgd uit of wilden maar één ding: met mij naar bed.'

'Ik wil niet alleen seks in een relatie, ik wil alles'

Lekker rollebollen is niet iets waar Pauline vies van is, overigens. 'Maar, ik wil niet alleen seks in een relatie, ik wil alles.'

En dat alles heeft ze gevonden in boer in ruste Gerard uit het Twentse Geesteren. Met dank aan Yvonne Haagsma uit Arnhem van Mens en Relatie. Die bracht de twee bij elkaar.

Dat was twee jaar geleden. Haagsma spreekt bij cliënten thuis af. 'Dan weet ik hoe ze wonen en bovendien zijn ze in hun eigen, vertrouwde omgeving', legt ze uit. En na een intakegesprek gaat ze op zoek naar een geschikte partner. 'Ze is vier uur bij me thuis geweest', aldus Pauline. 'Het was reuzegezellig.'

Gerard was een gok voor bemiddelaarster Yvonne

Gerard had een intakegesprek met een collega van Yvonne. Openhartig vertelt ze: 'Gerard vond ik een gok voor Pauline, maar ik zag ook overeenkomsten. Pauline wilde een man die betrouwbaar was, een eerlijke man voor wie ze wilde gaan. Gerard is wat ouder dan Pauline en mijn gevoel zei dat die twee wel bij elkaar zouden passen. En nu gaan ze met elkaar trouwen!'

Luister hier het interview dat Rob Kleijs met de drie had op Radio Gelderland terug:

Pauline trouwt voor de tweede keer. Gerard is nog maagd als het gaat om huwelijksbootjes. Hij weet nog hoe hij Pauline na bemiddeling door Mens en Relatie voor het eerst ontmoette. 'Ik ben een echte Tukker, een beetje afwachtend, ik kijk de kat uit de boom. Ik had begrepen dat ze uit Bennekom kwam en die regio staat in Twente bekend als zwarte-kousengebied. Dus mijn eerste vraag was hoe vaak ze naar de kerk ging.'

Pauline gelooft op haar manier, zei ze. Dus die drempel was Gerard snel over, al dacht hij wel dat Pauline iets te hoog voor hem gegrepen was. Pauline is echter in de zevende hemel. 'Door hem ben ik zelfs met roken gestopt.'

Toen Pauline hem belde, stond hij naast haar

De huwelijksdag is aanstaande en Yvonne is uitgenodigd. Maar het had weinig gescheeld of de trouwerij was niet doorgegaan. De aanstaande bruid had Gerard bij hun eerste afspraak niet herkend. 'Goh, wat een leuke man stapt uit de auto, maar dat is Gerard niet. Toen ik hem belde, bleek hij naast me te staan.'

Een huwelijksreis staat voorlopig niet gepland. Pauline: 'We gaan een paar dagen naar Texel om te fietsen. Ja, we willen volgend jaar naar Nieuw-Zeeland.' Gerard begint te glunderen. 'Maar niet met een camper of een sleurhut, hoor. Geef mij maar een hotelletje en wat luxe.'