'Doe mij maar een milfshake aambei'

Foto: Franka Hummels

DOETINCHEM - 'Doe mij maar een milfshake aambei'. Wanneer u dat zegt in een willekeurige snackbar, zullen ze u waarschijnlijk uitlachen. Behalve in Doetinchem, bij snackbar Alexsander in Doetinchem, daar zullen ze u gewoon van dienst zijn.

'Het is een ludieke actie', vertelt een medewerker van de snackbar. 'Je krijgt ze niet echt hoor, die aambeien. Maar het trekt wel de aandacht. Heel veel mensen maken er foto's van en het heeft inmiddels al duizenden mensen bereikt. Dat was natuurlijk ook wel ons doel.' Maar bestellen mensen nu ook daadwerkelijk 'milfshakes aambei'? 'Nee, dat zeggen ze nog niet. Maar ze zeggen wel vaak dat wij een spelfout hebben gemaakt bij het woord milkshake. Dan zeggen wij weer dat ze verder moeten lezen, want er staat ook nog ergens aambei.' Het levert de snackbar in ieder geval een hoop leuke reacties en wat aandacht op. En wat levert het de klant uiteindelijk op? 'Stiekem gewoon een milkshake aardbei', aldus de medewerker.