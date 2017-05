Dat is nog eens lekker wakker worden: vogels én muzikanten

Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Vogels en mensen maken zondagochtend samen muziek in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het unieke openluchtconcert is in alle vroegte, het begint om zes uur 's ochtends. De muziek is van het ensemble Quinetique. Dat speelt samen met de ontwakende bos- en heidevogels. Er is bewust voor 21 mei gekozen, want de tweede helft van mei is dé periode dat de vogels het luidst zingen.

Ensemble Quinetique heeft speciaal voor het concert een aantal muziekstukken gecomponeerd. Bij de uitvoering wordt ook volop geïmproviseerd, waarbij er steeds wordt gezocht naar een samenspel met de zingende vogels. Het concert is bij de fundamenten van het nooit gebouwde Grote Museum, aan de voet van de Franse Berg in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Op die plek is de overgang van bos naar open terrein, waardoor er zowel bos- als heidevogels te horen zijn. Vogelkenner Nico de Haan vertelt Vogelkenner Nico de Haan praat tussen de muziekuitvoeringen door het publiek bij over de vogels die op het vroege tijdstip te horen zijn. Het concert duurt van 06.00 tot 08.00 uur. Het Park is vanaf 05.30 uur alleen via de ingang in Otterlo toegankelijk. Boswachter Henk Ruseler verwacht een prachtige balans tussen het vogelgezang en het strijkerskwartet, vertelde hij op Radio Gelderland:

Radio Gelderland is er zondagmorgen bij. Luister naar het programma Zin in Zondag.