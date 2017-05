Brandbrief gemeente Tiel over tekorten jeugdzorg

TIEL - De gemeente Tiel gaat een brandbrief sturen naar Den Haag over de tekorten bij de jeugdzorg. Tiel komt nu jaarlijks bijna 2 miljoen tekort op de jeugdzorg.

Tot nu toe vult de gemeente dit aan uit andere potjes, maar dit gaat volgens wethouder Melissen uiteindelijk ten kosten van andere zaken in de stad. Geen kind komt in Tiel zonder zorg te zitten volgens de wethouder.

Nergens in Gelderland zijn de problemen zo groot als in Tiel

In Tiel wordt er voor bijna 15 procent van de jeugd een beroep gedaan op een vorm van jeugdhulpverlening. In de rest van Gelderland is dat ruim 10 procent. Dat er in Tiel meer een beroep gedaan wordt op hulpverlening komt door de sociale structuur in Tiel. De gemeente heeft te maken met veel laag opgeleiden.

Tiel krijgt net als veel andere gemeenten structureel te weinig geld uit Den Haag voor de jeugdzorg. 'Wat er nu aan de hand is, is niet gezond', aldus de wethouder. Met het oog op de formatie in Den Haag is het volgens de wethouder nu de tijd om een signaal af te geven in de vorm van een brandbrief.