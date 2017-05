Primeur voor N18-bezoekers; Voor het eerst de nieuwe weg op!

EIBERGEN - Bezoekers van de Dag van De Bouw die vandaag een kijkje nemen bij de aanleg van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede, hebben een primeur. Als eerste passagiers rijden zij met pendelbussen over de nieuwe, nog in aanbouw zijnde Twenteroute.

Woordvoerder Thijs Scheeres van Rijkswaterstaat: 'Ja dat is wel bijzonder. We zijn nu grotendeels klaar met de aanleg van de bouwweg die nodig is voor de aanvoer van zand en bouwmaterialen voor de aanleg van bruggen en viaducten. Maar die bouwweg is ook de nieuwe N18 straks. Dus passagiers kunnen vandaag al met eigen ogen bekijken wat het uitzicht wordt vanaf die nieuwe N18'.

Opstappen in Eibergen en Haaksbergen

Rijkswaterstaat verwacht vandaag veel belangstelling voor de open dag. Vanuit Gelderland kunnen mensen opstappen bij het projectkantoor in Eibergen. In Overijssel is er een opstapplek in Haaksbergen.

De N18 wordt vernieuwd tussen Groenlo en Enschede, over een afstand van in totaal 27 kilometer.