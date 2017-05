Vermiste Amerikaanse Market Garden-piloot na bijna 73 jaar alsnog geïdentificeerd

GROESBEEK - Decennia lang stond zijn naam op de zogeheten Tablets of the Missing van de Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten. Sergeant Michael Aiello, een Amerikaanse glider-piloot die in september 1944 sneuvelde tijdens operatie Market Garden op de Sint Jansberg onder Groesbeek. Nu, 73 jaar na dato, is hij geïdentificeerd. Zijn resten lagen begraven in een anoniem graf in België.

De identificatie van Aiello is gemeld door de Amerikaanse bergings- en identificatiedienst DPAA die in mei 2016 begon met onderzoek naar stoffelijke resten die naar Amerika waren overgebracht vanuit de Amerikaanse begraafplaats in het Belgische Neupré waar talloze soldaten die sneuvelden tijdens de slag in de Ardennen begraven liggen. De resten lagen daar in een naamloos graf.

Gevechten om de langingsterreinen

Van Aiello was bekend dat hij meevocht tijdens felle gevechten met de Duitsers om controle te krijgen over de Sint Jansberg. Even ten noorden daarvan lagen de Amerikaanse landingsterreinen die door de Duitsers werden aangevallen en aan de voet van de berg, door de Amerikanen de 'Kiekberg Woods' genoemd, lag de strategisch belangrijke weg van Gennep naar Mook, een vitale verbinding naar Nijmegen. Het was de Amerikaanse gevelhebber Gavin er alles aan gelegen het gebied te controleren.

Aiello was piloot van een transportzweefvliegtuig, maar tijdens de gevechten werd iedereen die een wapen kon vasthouden ingezet om de Duitse aanvallen af te slaan. Bij de heen en weer golvende gevechten, die duurden van 17 september tot begin oktober 1944 sneuvelen zo'n 90 Amerikanen, onder wie dus ook sergeant Aiello. Later werden de Amerikanen afgelost door de Britten,

Naam op muur van vermisten

Aiello stond sinds die periode te boek als vermist. Geborgen stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten die niet konden worden geïdentificeerd werden later anoniem begraven in onder meer België en Aiello kreeg een vermelding als zijnde vermist op de Walls of the Missing die tussen 1950 en 1960 op de begraafplaats in Margraten werden geplaatst. Als officiële sterfdatum werd 1 oktober 1944 ingevuld.

Michael Aiello en zijn vermelding op de Wall of the Missing in Margraten - foto's Find a Grave memorial

Op basis van onder meer DNA-onderzoek kan nu met zeklerheid worcden gezegd dat de resten die in België begraven lagen van Aiello zijn aldus de DPAA. De procedure voor een officiële teraardebestelling is in gang gezet. In afwachting daarvan zal een rozet worden geplaatst achter Aiello's naam in Margraten; een teken dat de betrokken strijder niet langer vermist is.