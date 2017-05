Aparte wegen voor gasten Park Veluwezoom

Foto: Wiki Commons

RHEDEN - Omdat de natuur te lijden heeft onder de massale belangstelling van wandelaars, fietsers en ruiters, werkt Natuurmonumenten hard aan het verbeteren van de huidige 350 kilometer wegen en paden in Nationaal Park Veluwezoom. Zo is de opbrengst van de Midzomernachtloop, die in de nacht van 17 op 18 juni wordt gehouden, voor het wegennet.

Waar het nodig is, gaat Natuurmonumenten aparte paden voor wandelaars, mountainbikers en ruiters aanleggen, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en op handige plekken liggen. Dit moet een positief effect hebben op de natuur met minder schade aan planten en cultuurhistorische elementen en minder verstoring voor dieren. Natuurmonumenten verwacht dat er dan ook meer herten, wilde zwijnen, vogels en reptielen te zien zijn voor de bezoekers. Heel veel gasten Nationaal Park Veluwezoom is een 5100 hectare groot natuurgebied. Jaarlijks zijn er zo’n 1,5 miljoen unieke bezoekers.