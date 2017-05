Bryan Smeets: ik heb niet de keuze gemaakt bij De Graafschap te vertrekken

DOETINCHEM - De Graafschap gaat een nieuwe koers varen volgend seizoen. Met een kleinere en vooral jonge selectie wil de Achterhoekse club weer meespelen om de prijzen.

De clubleiding heeft inmiddels al vijf nieuwe spelers aangetrokken. Tegelijkterijd maakte De Graafschap vorige maand bekend dat het afscheid neemt van veel spelers. Daar zitten ook veel ervaren krachten bij. Zo moeten bijvoorbeeld Nathaniel Will, Lion Kaak en ook Bryan Smeets vertrekken. 'Het is niet helemaal mijn eigen keuze geweest', zegt Smeets daar eerlijk over. 'Ik heb mijn ambities en heb intern ook aangegeven hogerop te willen. Maar ik had zeker nog wel willen praten over de toekomst', aldus de populaire middenvelder.

Andere plannen

'Mijn gevoel is namelijk altijd goed geweest bij De Graafschap', vervolgt de 24-jarige Limburger. 'Ik ben iemand die altijd alle opties open houdt. Het klopt dat de club uiteindelijk dit besluit heeft genomen omdat ze een andere plannen hebben. Er zal ook voor mij dus iets anders moeten komen.'

Opgevallen in eredivisie

Belangstelling lijkt er echter voldoende te zijn voor Smeets. Bij De Graafschap kon de robuuste middenvelder vorig seizoen terugkijken op een degelijk jaar. 'Ik heb bij De Graafschap toen mijn debuut gemaakt in de eredivisie en ben blijkbaar wel opgevallen. Het is niet alleen die wedstrijd tegen Ajax zoals je vaak hoort. Veel clubs hebben kunnen zien wat ik kan. Niets is nog concreet', zegt hij over zijn toekomst. Ja, er zit ook interesse uit de eredivisie tussen.'

Bundesliga

'Het buitenland is ook een mogelijkheid', hoopt Smeets stiekem. 'Duitsland lijkt me ontzettend mooi, net als Engeland. Twee fantastische landen. Een aantal dingen loopt, maar ik ben voorzichtig. Pas als ik een handtekening heb gezet onder een nieuw contract, ben ik blij.'

Volgens Smeets wordt de selectie van De Graafschap voor het nieuwe seizoen kleiner gemaakt. 'Het is de bedoeling met ongeveer 17 spelers te werken. Veel jonge jongens. Dat is het plaatje dat ze voor ogen hebben.'