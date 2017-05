Nog niks gepland dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Festival Djazz Vibes

Dit weekend staat Doetinchem helemaal in het teken van soul en jazz tijdens Djazz Vibes. Grote namen uit de Nederlandse soul en jazz zoals Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Sven Hammond zijn de grote publiekstrekkers van het festival.

Woefwafblafdag

Hondenliefhebbers kunnen zaterdag terecht in Est. Daar wordt de Woefwafblafdag gehouden. Er zijn workshops, massages, trainingen en demonstraties speciaal georganiseerd voor de hond. Je bent vanaf 10 uur welkom aan de Molenstraat in Est.

Kinderfestival

In Wageningen wordt zaterdag voor het eerst een kinderfestival georganiseerd door de Ronde Tafel. Er is van alles te doen voor kinderen. Zo zijn er verschillende springkussens, stormbanen en er is een knutseltent. De opbrengst van het festival gaat naar de speelgoedbank.

Huntenkunst

Het begon ooit in een tent, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement. Huntenkunst. Dit jaar is alweer de 25e editie. In de SSP-hal op het DRU Industriepark kan het publiek hedendaagse beeldende kunst bekijken en kopen. De kunstmanifestatie is het hele weekend te bezoeken.

Marikenloop

Komende zondag is in Nijmegen weer de Marikenloop. De hardloopwedstrijd wordt voor de vijftiende keer georganiseerd. Deelneemsters kunnen kiezen uit verschillende afstanden. De mannen zijn natuurlijk welkom om de dames aan te moedigen.

Fête de la Nature

Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Het hele weekend kan je de natuur optimaal beleven. Het is gratis en open festival. Op verschillende plekken zijn natuurfeestjes georganiseerd. Nijmegen is de Hoofdstad dit jaar.

Theatertips

In theater de Agnietenhof in Tiel is zaterdag de voorstelling Pinkpop te zien. Het is een tragikomisch liefdesverhaal over een man die zijn geheugen verliest. In zijn hoofd lopen heden en verleden steeds verder door elkaar en zijn herinneringen vervagen. Hoofdrolspelers zijn Huub Stapel en Henriëtte Tol.

In Apeldoorn kun je in Orpheus zaterdag en zondag naar de voorstelling De Marathon. De musical is gebaseerd op de film De Marathon. Thomas Acda heeft de muziek voor de musical geschreven.

