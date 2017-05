Automobilist vliegt uit de bocht in de sloot

Foto: Timon Kuper

ARNHEM - Een automobilist is vrijdagochtend in de sloot gereden langs de Pieter Calandweg in Arnhem.

De bestuurder haalde de bocht niet en belandde daardoor in het water. Hij kon zelf uit het voertuig komen en raakte niet gewond. De auto is afgesleept.