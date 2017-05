Kaaiman mag gewoon in flat blijven wonen; 'we kunnen het niet verbieden'

Foto: Facebook Politie Apeldoorn

APELDOORN - De dwergkaaiman die vorige maand in een huurwoning in de Apeldoornse wijk de Maten werd aangetroffen, mag daar blijven. De eigenaar heeft het verblijf van het dier vergroot, zoals dat door de politie was opgedragen.

De politie trof de kaaiman op 14 april aan. De eigenaar bleek over de vereiste papieren te beschikken, maar het verblijf van de alligator was te klein. Omdat kaaimannen erg stressgevoelig zijn, werd besloten de eigenaar een week de tijd te geven om het verblijf te verbeteren. Dat is inmiddels gebeurd. Geen overlast Bij de verhuurder van de woningen, woningbouwvereniging Mooiland, is één klacht over de aanwezigheid van de dwergkaaiman binnengekomen, stelt een woordvoerder. Omdat het houden van dwergkaaimannen niet verboden is en het dier ook geen overlast veroorzaakt, kan de woningbouwvereniging het houden van het dier niet verbieden. Bovendien verblijft de kaaiman maar tijdelijk in de huurflat. Mooiland gaat wel in gesprek met de klager.