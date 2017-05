Projectontwikkelaar moet 1,6 miljoen euro betalen aan Berg en Dal

GROESBEEK - Projectontwikkelaar Van Erk moet 1,6 miljoen euro betalen aan de gemeente Berg en Dal. Dat heeft de rechtbank Gelderland deze week bepaald. De projectontwikkelaar weigerde het geld te betalen vanwege ruzie met de gemeente.

Het conflict gaat over de bouw van een woon- en winkelcomplex in het centrum van Groesbeek, tegenover het gemeentehuis van Berg en Dal. Projectontwikkelaar Van Erk uit Bergambacht kocht de grond aan en moest daar 1,6 miljoen euro voor betalen, maar weigerde dat.

Plotseling geduchte concurrent ernaast

Door toedoen van de gemeente kwam er een concurrent naast het complex van Van Erk. Vestia bouwde daar 133 woningen voor ouderen en mensen met een zorgindicatie.

In 2015 werden de huurmogelijkheden verruimd omdat er leegstand was. Zonder die leeftijdsgrens en zorgindicatie waren de appartementen ineens flink concurrerend met de 100 appartementen die Van Erk aanbood.

Jullie niet betalen, wij niet op jullie feestje

De beslissing om de doelgroep te verruimen werd genomen zonder medeweten van de projectontwikkelaar en dat was tegen het zere been van Van Erk. De projectontwikkelaar weigerde 1,6 miljoen te betalen en de gemeente wilde op haar beurt niet verschijnen op het officiële openingsfeest van het complex.

De twee kemphanen gingen naar de rechter en die bepaalde eerder in een tussenvonnis al dat Van Erk het verschuldigde bedrag gewoon moest betalen, ook al had de gemeente onrechtmatig gehandeld.

Gewoon betalen, los van eventuele schade

Wethouder Sjaak Thijssen is blij met het vonnis: 'Ons standpunt is nu nogmaals juridisch bevestigd. Ook de uitspraak dat betaling aan de gemeente los staat van een tegeneis, stemt ons tevreden. Het is aan Van Erk om aan te tonen of er sprake is van schade.'

Projectontwikkelaar Van Erk wilde nog niet reageren op het vonnis.