Waarschuwing voor vergiftigd eten in Wageningen

WAGENINGEN - 'Mensen leggen hier open pakjes gif neer', staat er op het bordje van een bezorgde buurtbewoner uit de wijk Noord-West in Wageningen.

Hij of zij waarschuwt honden en kinderen om op te passen, meldt de politie. Daar zijn meerdere meldingen binnengekomen van wijkbewoners over mogelijk vergiftigd eten in de omgeving van de Wilslaan.

Omwonenden worden opgeroepen om huisdieren en kleine kinderen goed in de gaten te houden.