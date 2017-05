Nederland officieel vogelgriepvrij

Archieffoto

BOVEN-LEEUWEN - Nederland is officieel vogelgriepvrij. Het is drie maanden geleden dat het laatste pluimveebedrijf dat was besmet weer schoon is verklaard.

In Gelderland werden meerdere pluimveebedrijven in Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) geruimd vanwege vogelgriep. Honderdduizenden kippen zijn daarbij gedood. Ook bij een hobbyhouder in Bemmel (gemeente Lingewaard) werd later vogelgriep geconstateerd. De twaalf dieren, waaronder negen kippen, twee eenden en een brandgans, zijn afgemaakt om verspreiding te voorkomen. Doordat Nederland vogelgriepvrij is, kunnen andere landen weer onbevreesd onze pluimveeproducten invoeren. Een land waar vogelgriep heerst, moet na de schoonmaak van besmette bedrijven drie maanden in acht nemen voor het weer als vogelgriepvrij geldt.