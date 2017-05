In Rijnwaarden ben je het veiligst, Arnhem in top-5 onveiligste gemeenten

LOBITH - Rijnwaarden is veiligste gemeente van Gelderland. Dat blijkt uit de jaarlijkse AD Misdaadmeter.

De gemeente, waartoe onder meer Lobith en Tolkamer behoren, staat op de 361ste plaats in de lijst van 386 gemeenten. Rijnwaarden doet het in de lijst een stuk beter dan vorig jaar, het stond toen bijna 150 plaatsen hoger. Na Rijnwaarden is Bronckhorst het veiligst.

Bij het opstellen van de Misdaadmeter is gekeken naar onder meer het aantal inbraken, bedreigingen, zakkenrollen en overvallen in 2016. Gemeenten met minder dan 5.000 inwoners zijn niet meegenomen. In Gelderland gaat het om de gemeente Rozendaal.

Arnhem onveiliger dan Den Haag

Van de grote gemeenten in Gelderland scoort Ede het best met plaats 95, gevolgd door Apeldoorn met een 85ste plaats.

Bewoners van Arnhem leven volgens de Misdaadmeter in de onveiligste stad van Gelderland. Arnhem staat op plaats 5, ruim voor grote steden als Den Haag, Utrecht en Groningen.

De misdaad in Arnhem is vorig jaar wel afgenomen ten opzichte van 2015.

Zie ook: kaart van de AD misdaadmeter