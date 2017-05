NEC-aanvaller Grot was toe aan doelpunt

EMMEN - Jay-Roy Grot zorgde voor de belangrijke 1-2 namens NEC in Emmen.

"Ik was zo blij. Het was een tijdje geleden dat ik had gescoord. Dit is mooi en dit hadden we nodig. Dit is zeker genieten.

Op naar zondag."

Grot zag dat NEC het even lastig had. "Ja, toen we met 1-0 achter kwamen. Maar we bleven rustig en voetbalden uit onze kwaliteit. We lieten ons niet meeslepen door de achterstand. En dan zie je dat we resultaat kunnen halen. Dit is al de derde zege op rij. Nu nog drie wedstrijden vol en dan blijven we in de eredivisie."