NEC-trainer De Groot: dit weggeven zou een schande zijn

EMMEN - NEC-trainer Ron de Groot zag hoe zijn ploeg na een zwakke start sterk terugkwam tegen Emmen met 3-1 won.

"We komen al na vier-en-een-halve minuut achter en daarna kunnen zij 2-0 maken. Maar de tweede helft hebben we gedomineerd en maken we terecht de 1-1 en de 1-2. En 1-3, het zou een schande zijn als we dat nog weggeven. Maar de wedstrijd moet natuurlijk nog wel worden gespeeld."

Het is de derde zege op rij voor NEC. "We proberen zondag de vierde te pakken en daarna de vijfde en zesde. Als we er zondag doorheen komen, krijgen we NAC of Volendam. Dat bekijken we dan wel weer. Ik moet nu complimenten geven voor de groep. De 1-0 bij rust was een rotstand. Je moest sowieso scoren uit en dat hebben we goed opgepakt. En bij vlagen ook heel goed gespeeld."