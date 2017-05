Wedstrijdje zonnebootracen en lekker cruisen op de A50: dit is het nieuws van vrijdag 19 mei

ARNHEM - Havo 4-leerlingen van het Johannes Fontanus College in Barneveld werken al maanden aan een zonneboot, waarmee ze wedstrijden willen varen. De boot is bijna klaar. En de vlag kan uit op de A50: de rijstroken tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gaan na zes jaar werk aan de weg open. Dit is het nieuws van vrijdag 19 mei.

Voor de zonnebootopdracht zijn de 26 Barneveldse leerlingen in groepen verdeeld. Er is een bouwteam dat de boot in elkaar zet, een elektroteam dat de mechanica verzorgt en de overige leerlingen doen allerlei klussen. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de boot. Dat moet wel, want volgende week is al de eerste race. De boot van het Johannes Fontanus College vaart dan tegen 23 andere scholen uit het hele land.

Files voorbij?

Het heeft zes jaar geduurd, maar de twee keer vier rijstroken op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg zijn eindelijk open. Om de wegverbreding mogelijk te maken is tussen 2011 en 2013 direct naast de oude brug een extra brug over de Waal gebouwd. De al bestaande brug uit 1976 is gerenoveerd. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 120 kilometer per uur.

Toch in de file!

In het Achterhoekse Beltrum staat iedere vrijdag een file. Niet op de doorgaande weg, maar voor de pinautomaat bij het Kulturhus aan het Mariaplein. Mensen uit de hele omgeving komen naar Beltrum om te pinnen voor het weekend. Dat moet wel, want de automaten in Harreveld, Lievelde en Groenlo zijn inmiddels gesloten. Het wordt vandaag dus weer filelopen in het dorp.