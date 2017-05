Gemeente Tiel voert geen uitsterfbeleid woonwagenbewoners

TIEL - De gemeente Tiel herkent zich niet in de kritiek van woonwagenbewoners dat de gemeenten een uitsterfbeleid toepast voor woonwagenbewoners. Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van kritiek van de woonwagenbewoners eerder deze week.

Woensdag presenteerde de Nationale ombudsman een rapport over woonwagenstandplaatsen. Ombudsman Reinier van Zutphen benadrukte daarbij dat uitsterfbeleid van het aantal woonwagenstandplaatsen volgens verschillende verdragen niet mag.

De gemeente Tiel laat weten dat in tegenstelling tot wellicht andere gemeenten zij bewust hebben gekozen voor het behoud van een kwalitatief goede sociale kernvoorraad van 35 huurstandplaatsen met huurwoonwagens. Deze worden momenteel geleidelijk aan overgedragen aan KleurrijkWonen. Op de wachtlijst staan volgens de gemeente 9 mensen ingeschreven met een gemiddelde wachttijd van zo'n 7 jaar. De wachttijd voor een eengezinswoning bij de woningcorporaties is ongeveer even lang.

Van gemeente naar wooncorporatie

Het verhuren van standplaatsen of woonwagens is geen wettelijke taak van een gemeente. Het is volgens Tiel de taak van woningcorporaties om te zorgen voor het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor alle doelgroepen binnen de gemeente. Tiel is daarom bezig om de woonwagenlocaties over te dragen aan de woningcorporatie. Op dit moment zijn 18 van de 35 huurstandplaatsen met huurwoonwagens overgedragen aan woningbouwvereniging KleurrijkWonen.

De Ombudsman is verder van mening dat de woonwagenbewoners een uitzonderingspositie zouden moeten krijgen wegens hun cultuur. Binnen Tiel leven volgens de gemeente veel verschillende culturen elk met hun eigen karakter en unieke leefwijze. De gemeente Tiel maakt geen onderscheid tussen haar inwoners, aldus de verklaring van de gemeente Tiel.

