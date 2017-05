Rabobank sluit nog vier pinautomaten 's nachts vanwege plofkraken

ZEVENAAR - De Rabobank sluit nog vier pinautomaten 's nachts vanwege de recente plofkraken. Het gaat om de geldautomaten in Zevenaar (aan het Masiusplein), Velp, Lobith en Rheden, bevestigt een woordvoerder van de bank naar aanleiding van een Twitter-bericht.

'Het is een voorzorgsmaatregel. Enerzijds ontmoedigen we hierdoor criminelen plofkraken te plegen. Anderzijds beperken we hierdoor de impact op de omwonenden', vertelt de woordvoerder. De vier automaten in Arnhem en omstreken zijn tussen 22.00 uur en 06.00 uur gesloten.

De afgelopen maanden zijn er meerdere plofkraken geweest op pinautomaten in onze provincie. Zo was het in de gemeente Oude IJsselstreek twee keer in korte tijd raak. En ook in Doetinchem werd in april op een pinautomaat van de Rabobank een plofkraak gepleegd.

Maatregelen

Hierop nam de Rabobank in Gelderland al eerder verschillende maatregelen om geldautomaten te beveiligen. Zo zijn de buitenpinautomaten van Rabobank Graafschap nog maar van 07.00 tot 22.00 uur open zijn.

En ook in het Rijk van Nijmegen zijn achttien pinautomaten uit voorzorg gesloten in de nachtelijke uren.

