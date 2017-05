Liveblog (gesloten): NEC bijna door naar volgende ronde play-offs na 3-1 zege in Emmen

EMMEN - De overlevingstocht van NEC in de play-offs is uitstekend begonnen met een 3-1 zege uit tegen Emmen. Na een zwakke start gaf het kwaliteitsverschil de doorslag.

92. Het is binnen: dit geeft NEC zondag in De Goffert echt niet meer weg. En dan wacht NAC of Volendam in de beslissende wedstrijd om in de eredivisie te blijven.

89. En dan is het definitief gelopen, Awoniyi krult de bal over de grond naar de hoek: 1-3.

88. Ron de Groot weet het dat zo goed als binnen op. Zijn derde overwinning op rij.

87. Mo Rayhi krijgt nog een paar minuten als vervanger van Groeneveld.

86. Alleen een toevalstreffer van Emmen zou het nog spannend kunnen maken, maar niets wijst daarop. NEC controleert het duel volledig.

82. Joris Delle heeft nauwelijks nog wat te doen in de tweede helft.

79. Interim-trainer Ron de Groot wordt toegezongen door de NEC-fans. De Nijmegenaar blijft er zoals altijd heel rustig onder.

76. Even een drinkpauze, dat is welkom op deze benauwde avond.

74. Alles wijst erop dat NEC het hier al definitief kan beslissen. Het kwaliteitsverschil is enorm na de rust.

68. En daar is de 1-2. Grot schiet raak via de paal.

66. Wojciech Golla incasseert een gele kaart wegens hands.

65. NEC blijft aanvallen, onder meer via Groeneveld.

60. Taiwo Awoniyi komt erin voor Kevin Mayi.

59. Breinburg scoorde in de competitie nog nooit een velddoelpunt. Hij benutte dit seizoen wel twee strafschoppen. En scoorde zijn enige velddoelpunt in het betaald voetbal tot nu toe in de beker.

54. Gregor Breinburg schiet van afstand en Telgenkamp verkijkt zich daarop: 1-1.

53. NEC zet vol druk en een doelpunt kan haast niet uitblijven. Al blijft het niveau bedenkelijk.

50. Ook Ferdi Kadioglu zou met zijn creativiteit wel wat extra's kunnen brengen.

49. Emmen trekt zich volledig terug op eigen helft.

46. Taiwo Awoniyi scoorde de laatste twee wedstrijden als invaller, maar nu blijft de Nigeriaanse aanvaller nog op de bank.

45. Het is rust. NEC begon heel zwak, maar er zat in ieder geval wat progressie in de laatste minuten.

44. De fans van NEC staan weer vol achter de ploeg, die nu in ieder geval wel constant op de helft van de tegenstander speelt. En uit een voorzet van Grot verzuimt Messaoud de bal van dichtbij in te tikken, al leek het ook op een strafschop.

42. Er ligt veel ruimte op rechts voor Michael Heinloth, maar alles gaat door het midden.

41. Vrije trap voor NEC op een kansrijke positie. Messaoud achter de bal, maar zijn bal komt op het hoofd van Lima. En die speelt voor Emmen.

37. Ook het uitvak van NEC wordt er stil van.

31. Kans Groeneveld na een goede pass van Ali Messaoud, maar de aanvaller mist.

30. Paniek achterin bij NEC na een hoekschop van Emmen.

27. Grot probeert het ineens, maar schiet over.

26. Er zit geen enkele lijn in het spel van NEC. Veel balverlies en laksheid, het lijkt nergens op.

22. Arnaut Groeneveld komt net als alle andere NEC-aanvallers nog volstrekt niet in het stuk voor.

20. Cas Peters kopt net naast na een uitstekende counter van Emmen.

17. NEC maakte een bijzonder zwakke indruk in de openingsfase. Emmen loert op de counter.

14. Voormalig NEC-talent Youri Loen is voorlopig de baas over Jay-Roy Grot.

10. Een afstandsschot van Julian von Haacke is het eerste wapenfeit van NEC.

4e minuut: Alexander Bannink krijgt alle ruimte om uit te halen en de ex-Graafschapper doet dat geplaatst in de hoek: 1-0

20.45 En we gaan los hier in Emmen, met vuurwerk in het uitvak.

20.40 Het stadion zit lang niet vol. De bijnaam Sfeerrijk Meerdijk wordt bepaald niet waargemaakt.

20.36 Het door NEC gehate kunstgras wordt nog even gesproeid.

20.32 Hij was in zijn NEC-tijd al niet echt afgetraind, maar er is heel wat Género Zeefuik bijgekomen in de loop der jaren: nu bankzitter bij Emmen.

20.25 Nijmegenaar Youri Loen heeft zich bij Emmen ontwikkeld tot een belangrijke speler.

20.20 Warming up NEC in Emmen.

20.00 De laatste play-offs van NEC verliepen niet goed. De Nijmegenaren verloren het tweeluik met Sparta (1-0 in Rotterdam en 1-3 in De Goffert) en degradeerden.

19.50 Niet in de basis, maar Taiwo Awoniyi maakte als invaller de laatste twee wedstrijden telkens een doelpunt.

19.40 In Emmen ligt kunstgras en dat is bepaalde niet de favoriete onderbodem van NEC. De laatste twaalf wedstrijden werd slecht eenmaal gewonnen op kunstgras. Verder twee gelijke spelen en negen nederlagen.

19.33 Met deze elf gaat NEC het vanavond doen. Het is dezelfde basis als de laatste weken tegen AZ en Heerenveen.

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.

19.30 NEC heeft goede ervaringen in Emmen. De laatste confrontatie hier was ruim twee jaar geleden, toen er met 3-2 werd gewonnen. Dat was ook de uitslag in 1996 in de nacompetitie, toen NEC het redde. En ook in 1990 overleefde NEC de nacompetitie in Drenthe: 1-2 en daarna 0-0 in De Goffert.

19.25 Hij komt uit Gelderland (Heteren) en is NEC-fan, maar uitermate kritisch op de huidige leiding: Johan Derksen, voetbalanalist namens Voetbal Inside.

NEC-fan Derksen: als directie NEC blijft, gun ik Emmen eredivisie