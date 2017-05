Liveblog: Overlevingstocht NEC begint in Emmen

EMMEN - De overlevingstocht van NEC in de play-offs begint vanavond uit tegen Emmen. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.50 Niet in de basis, maar Taiwo Awoniyi maakte als invaller de laatste twee wedstrijden telkens een doelpunt.

19.40 In Emmen ligt kunstgras en dat is bepaalde niet de favoriete onderbodem van NEC. De laatste twaalf wedstrijden werd slecht eenmaal gewonnen op kunstgras. Verder twee gelijke spelen en negen nederlagen.

19.33 Met deze elf gaat NEC het vanavond doen. Het is dezelfde basis als de laatste weken tegen AZ en Heerenveen.

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.

19.30 NEC heeft goede ervaringen in Emmen. De laatste confrontatie hier was ruim twee jaar geleden, toen er met 3-2 werd gewonnen. Dat was ook de uitslag in 1996 in de nacompetitie, toen NEC het redde. En ook in 1990 overleefde NEC de nacompetitie in Drenthe: 1-2 en daarna 0-0 in De Goffert.

19.25 Hij komt uit Gelderland (Heteren) en is NEC-fan, maar uitermate kritisch op de huidige leiding: Johan Derksen, voetbalanalist namens Voetbal Inside.

NEC-fan Derksen: als directie NEC blijft, gun ik Emmen eredivisie