Mark Boumans geïnstalleerd in Doetinchem

ULFT - Mark Boumans is donderdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Doetinchem. In het bijzijn van vele gegadigden uit de regio legde hij de gelofte af.



Na de speech van de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje werd Boumans geïnstalleerd. Ook loco-burgemeester Peter Drenth sprak in de raadszaal van Doetinchem. Hij maakte daarbij een referentie naar het verleden van Boumans als voorzitter van volleybalclub Abiant Lycurgus. 'Blauw en wit zijn prima kleuren, maar dat is hier wel voetbal', aldus Drenth. 'Volleybal is hier oranje en blauw.' Boumans kreeg vervolgens een sjaal van de Graafschap en een oranje sjaal overhandigd.



Boumans wordt naast burgemeester in Doetinchem ook voorzitter van de Regio Achterhoek. Voor het burgemeesterschap in Doetinchem was hij waarnemend burgemeester van Ommen en daarvoor gedeputeerde van Groningen, burgemeester in Haren en wethouder in Meppel. Hij is lid van de VVD, is 42 jaar, is getrouwd en heeft drie kinderen.



Foto: REGIO8