Oud-burgemeester zit nog steeds in luxe boerderij

TWELLO - Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, zit nog steeds met haar familie in de woonboerderij in Voorst. Dat vertelt Klaas Wilting, woordvoerder van de familie. De rechter bepaalde dat zij en haar gezin er voor maandag uit moesten, omdat de huurovereenkomst was opgezegd.

'Als de rechter iets zegt, moet je het in principe opvolgen. Maar dat kan niet altijd. Het klopt dat er een uitspraak is van de rechter, maar in zo'n geval kijk je ook of die uitspraak juist is. We zijn nu verschillende dingen aan het doen', vervolgt Wilting, zonder uit te leggen wat die dingen zijn.

Vorige week werd bekend dat Verver de luxe woonboerderij moet verlaten. De familie is in 2016 failliet verklaard en zou volgens het AD een schuld hebben van 2,7 miljoen euro. De oud-burgemeester raakte financieel in de problemen na ruzie met de aannemer die haar huis had verbouwd.

Huur opgezegd

Curator Kees van den Bergh zegde vorige maand de huur van de boerderij op. De curator vond het vreemd dat het echtpaar de boerderij kan betalen, terwijl zij van een klein bedrag moeten rondkomen. Officieel moet de familie rondkomen van 1400 euro per maand, terwijl de huur van de woonboerderij 2050 euro per maand is.

Het echtpaar weigert te vertellen hoe ze aan het geld komen voor de huur van de boerderij. Verver was het ook niet eens met de beslissing van de curator, maar de rechter stelde de curator in het gelijk.

'Niet leuk'

'Het is niet leuk wat er allemaal gebeurt', vervolgt Wilting. 'Als je ziet wat er allemaal op die familie afkomt. Ik kan er een boek over schrijven.' Hij wilde verder niet ingaan op de schuld of andere vragen met betrekking tot de familie.

Wel vertelde Wilting nog dat hij gebeld is door Verver ter ondersteuning. 'Omdat het een goede familie is, ondersteun ik haar. En nu gaan we afwachten wat er gaat gebeuren.'

Geen commentaar

Nu de huurovereenkomst is opgezegd, is het aan de verhuurder om maatregelen te nemen. De curator was niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook: