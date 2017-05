Beëdiging Mittendorff als burgemeester Heumen

NIJMEGEN - NIJMEGEN - Marriët Mittendorff is vandaag plechtig beëdigd als burgemeester van de gemeente Heumen. Begin dit jaar werd Mittendorff door de gemeenteraad aangesteld als waarnemend burgemeester. Vooraf aan de beëdiging gaf de nieuwe burgemeester aan deze dag spannend te vinden.

Mittendorff is de eerste vrouwelijke burgemeester van Heumen. 'Ik was al eerder de eerste vrouwelijke burgemeester, dus in die zin is het niet ongewoon voor mij. Ik vind het heel gewoon dat mannen en vrouwen dezelfde functie hebben', aldus Mittendorf. De burgemeester was al een tijdje waarnemer bij de gemeente Heumen. 'Ik hoop op deze manier door te gaan, door goed naar de mensen te luisteren en samen met mensen plannen te maken en te kijken hoe we die op de goede manier kunnen uitvoeren', zei Mittendorf.

Lof

Bij de beëdiging sprak Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, vol lof over Mittendorff. Cornielje vertelde hoe de gemeente Heumen op zoek was naar een stimulerende burgemeester, wat in de profielschets stond. 'Heumen is een bloeiende en actieve gemeente. U heeft veel ervaring opgedaan in Eindhoven en Ommen en daarom heeft u deze sporen verdiend. Graag feliciteer ik u van harte met de benoeming', zei Cornielje gericht aan Mittendorff.