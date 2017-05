'Verdachte Syriëganger op Volkel eist schadevergoeding'

ARNHEM - De verdachte Syriëganger uit Arnhem die vorige week werd opgepakt op luchtmachtbasis Volkel maakte alleen foto's en video's van F16's omdat hij onder de indruk was van de vliegtuigen. Hij vindt dan ook dat hij onterecht is opgepakt en eist een schadevergoeding. Dat zegt zijn advocaat tegen Omroep Gelderland.

De man was voor een uitzendbureau aan het werk op luchtmachtbasis Volkel en maakte foto's van vliegtuigen. Dat is verboden en hij werd daarop aangehouden. De advocaat van de 19-jarige man, Francoise Landerloo, zegt dat haar cliënt ook geschrokken is van de aanhouding. Doordat de man al een strafblad had voor een 'poging tot uitreizen naar Syrië, zat de man ook twee dagen vast. Maar de 19-jarige Arnhemmer vindt dat onterecht, dus gaat hij een schadevergoeding eisen.

De man werd na zijn detentie, voor de poging tot uitreizen naar Syrië', niet meer begeleid door de gemeente, zo zegt zijn advocaat. De gemeente Arnhem zegt daarop de Syriëgangers nog altijd goed in beeld te hebben. 'Als blijkt dat we het nodig vinden om contact met ze te hebben, gebeurt dat', aldus een woordvoerster van de gemeente.

Zie ook: