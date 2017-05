Meer dan twee uur doen over 14 kilometer voor bijna 18 euro

ARNHEM - Door de slechte ov verbindingen tussen Gelderland en Duitsland worden studenten en jongeren in de regio beperkt in hun carrière en ontwikkeling. Daar moet wat aan gebeuren, zegt D66 Gelderland in een rapport dat vanavond overhandigd wordt aan gedeputeerde Connie Bieze.

De Gelderse D66 wil dat er een betere ov verbinding komt tussen Nijmegen, Kleve, Emmerich en Doetinchem. Ook tussen Winterswijk, Bochelt en Vreden moet beter openbaar vervoer komen. 'We zijn blij met de treinverbinding tussen Arnhem en Dusseldorf die net gestart is, maar dat is lang niet genoeg', zegt Rita Braam, statenlid voor D66.

Slechte verbindingen

De huidige ov verbindingen over de grens zijn slecht vindt Rita Braam. D66 liet ze onderzoeken. De afstand tussen Nijmegen en Kleve is hemelsbreed 21 kilometer. Met het ov doe je er 49 minuten uur over en betaal je 5,70 euro. Doetinchem naar Emmerich is maar 14 kilometer, maar duurt meer dan twee uur en kost 17,90 euro. De verbinding gaat ook vaak maar één keer per uur. Lastig is ook dat de ov chipkaart in Duitsland niet geldig is.

Kip of ei?

Veel Duitse studenten die in Nijmegen studeren vermijden het ov. Ze gaan in Nijmegen op kamers of rijden met een auto heen en weer. Nederlandse studenten en jongeren overwegen vaak niet eens een studie of stage in het buurland, terwijl dat volgens D66 wel meer carrièrekansen oplevert. In Kleve en Bocholt zitten technische hogescholen, terwijl de Achterhoek staat te springen om goede technici.

Doordat er nu weinig reizigers met het ov de grens over gaan, zijn ov bedrijven huiverig om nieuwe lijnen te exploiteren. Maar dat is volgens D66 het oude verhaal van de kip en het ei. Alleen als er goede verbindingen komen, zullen er meer reizigers komen. Duitse en Nederlandse politici samen dit probleem samen aanpakken.