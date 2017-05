In het holst van de nacht ervandoor zonder te betalen; 'slaappiraten' slaan toe

DEIL - 'Behoorlijk zuur', noemt hoteleigenaar Wouter Klein van De Os en het Paard in Deil het. Zijn hotel werd vorige maand slachtoffer van zogenoemde slaappiraten, gasten die niet betalen voor hun overnachting. De schade? 500 euro en een verschrikkelijke puinhoop in één van zijn kamers.

'We hebben de politie gebeld om te kijken of zij er iets aan kan doen, maar zij gaat er niet achteraan. Ze hadden wel een nummerbord, naam en telefoonnummer. Daar konden ze uiteindelijk niet veel mee. Dat is jammer', vertelt Klein.

Het stel verbleef vier nachten in de bruidssuite en schoof 's ochtends aan voor een luxe ontbijt. In het holst van de nacht gingen ze er vandoor, een kamer vol peuken, bier en chips achterlatend. Klein kon geen aangifte doen. Een hotelkamer niet betalen wordt juridisch niet altijd gezien als oplichting, maar soms ook als contractbreuk. Dan moet de hotelier in een civiele zaak proberen zijn geld terug te halen.

Zeker vier slachtoffers

Zijn hotel is niet het enige. Dit jaar zijn er al zeker vier hotels in Gelderland de dupe geworden van slaappiraten, maar mogelijk zijn het er meer. Hoteliers kunnen namelijk in veel gevallen geen aangifte doen, waardoor veel van deze zaken niet in de openbaarheid komen.

In maart zou een slaappiraat hebben toegeslagen bij hotels in Arnhem, Elst en Apeldoorn. Dat deed hij in Arnhem en Elst door een valse naam te hebben gereserveerd via boekingssite Booking.com. Hij verbleef er een paar nachten, nuttigde er maaltijden maar hij betaalde uiteindelijk niet.

Kopie identiteitsbewijs

In Apeldoorn verbleef hij bij bed&breakfast Het Oude Kantongerecht. Hij zei dat hij voor zijn werk in Apeldoorn was en dat zijn opdrachtgever de factuur zou betalen. De bedrijfsleider vroeg hem om toch de rekening te voldoen, maar toen weigerde zijn pinpas. Hij zei dat hij naar de bank ging en kwam niet terug.

'Ik vroeg om een kopie van zijn identiteitsbewijs', vertelt bedrijfsleider Erik Stegeman. Door dat kopie kon de politie er een zaak van maken.' Vandaag stond een rechtszaak tegen hem gepland, maar de verdachte is overleden.

'Doe aangifte'

Koninklijke Horeca geeft hoteleigenaren het advies om wel te proberen aangifte te doen, want slaappiraten zijn vaak veelplegers.

Ook geeft de brancheorganisatie het advies om vooraf te laten betalen, maar veel hoteliers vinden dit geen gastvrije indruk maken. Bovendien is van tevoren natuurlijk niet duidelijk hoeveel de gasten gaan consumeren tijdens hun verblijf in het hotel.