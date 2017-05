Brandweer raakt grote spandoeken kwijt

ARNHEM - De brandweer Gelderland-Midden is woensdagavond een groot spandoek kwijtgeraakt. Dat gebeurde tijdens een oefening.

De brandweer was met andere hulpdiensten aan het oefenen in Rozendaal. Om dat kenbaar te maken, hangen ze altijd spandoeken op (zie foto). Die zijn na de oefening van woensdagavond meegenomen of gestolen.

De brandweer wil ze graag terug. Weet u waar ze zijn gebleven? Dan kunt u contact opnemen met communicatie@vggm.nl of 088-3556565.