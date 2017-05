De uittips van Esther voor dit weekend: Het driedaagse festival Djazz Vibes en de Marikenloop

ARNHEM - Het mooie zomerweer is in aantocht. Tijd om naar buiten te gaan. De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Festival Djazz Vibes

Vrijdag begint het driedaagse festival Djazz Vibes. De creme de la creme van de Nederlandse soul en jazz komt naar Doetinchem. Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Sven Hammond zijn de grote publiekstrekkers van het festival. Je kunt nog tot en met zondag het festival bezoeken.

Kijk voor meer informatie op de website van Djazz Vibes

Woefwafblafdag

Hondenliefhebber kunnen zaterdag naar Est gaan want daar is de Woefwafblafdag. Workshops, massage, trainingen en demonstraties, allemaal voor de hond. Je bent vanaf 10 uur welkom aan de Molenstraat in Est.



Website

Kinderfestival

In Wageningen wordt zaterdag voor het eerst een kinderfestival georganiseerd door de Ronde Tafel. De opbrengst van het festival gaat naar de speelgoedbank.

Meer informatie hier

Marikenloop

Komende zondag is het in Nijmegen weer tijd voor de sportieve dames. Voor de 15 keer wordt dan de Marikenloop gehouden en je kan kiezen uit 5, 7,5 en 10 kilometer. De mannen zijn natuurlijk welkom om de dames aan te moedigen.



Website Marikenloop

Fete de la Nature

De natuur optimaal beleven, dat kan dit hele weekend bij Fete de la Nature. Dit jaar staat Nijmegen centraal met onder andere mooie skeelerroutes

Kijk hier voor meer informatie