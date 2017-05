Dode schildpad langs N812 gevonden

BABBERICH - Op de N812 tussen Beek en Babberich is een dode schildpad van 20 bij 30 centimeter aangetroffen. Het verkeersslachtoffer is door de dierenambulance opgehaald.

Volgens Oswin Geuskens van dierentehuis Arnhem komen vaker meldingen binnen over schildpadden. 'In heel Nederland zijn er inmiddels zoveel uitgezet, dat het helemaal niet ondenkbaar is dat ze over een tijdje worden gezien als inheemse dieren. '

De schildpad is in ieder geval uitgezet. 'Van nature komen ze hier niet voor, dus wat we nu aantreffen, heeft ooit een eigenaar gehad.'