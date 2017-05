Hoe gaat het nieuwe stadhuis van Apeldoorn eruit zien?

APELDOORN - In de gemeenteraad van Apeldoorn worden donderdagavond de plannen ontvouwd voor de verbouwing van het stadhuis. De entree en de inrichting van het pand krijgen een onderhoudsbeurt.

Na de zomer beslist de raad over het ontwerp en het financiële plaatje. De renovatie start naar verwachting in de zomer van 2018 en is in 2020 gereed. Het stadhuis - dat een kwart eeuw oud is - blijft tijdens de verbouwing open.

'Lek als een mandje'

'De grootste investering zit in het vervangen van de installaties en het energiezuiniger maken van het gebouw', legt verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof uit in een persbericht.

'Het stadhuis is nu zo lek als een mandje. Die investeringen betalen zichzelf dan ook terug. Straks is de gemeente minder geld kwijt aan huisvesting per jaar dan nu het geval is.'

Openheid

De huidige entree valt te weinig op en wordt daarom aangepakt. Ook moet er meer openheid in de voorgevel van het stadhuis komen.

Verder wordt het souterrain aangepakt en komt er ook een publieke ruimte op de eerste etage. De etages worden bovendien efficiënter ingericht, zodat meer medewerkers er een werkplek kunnen krijgen.

Sfeerimpressie: Gemeente Apeldoorn