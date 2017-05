Rijkswaterstaat weer stap dichter bij opening stuw Grave

GRAVE - Rijkswaterstaat is donderdag gestart met het terugplaatsen van vijf jukken en vijftien schuiven in de stuw bij Grave. Deze week worden de eerste jukken aan de stuwbrug gemonteerd. Volgende week worden de andere jukken en de schuiven geplaatst.

De jukken van een stuw vormen het raamwerk waar de schuiven tegenaan worden geplaatst om het waterpeil op een constant niveau te houden.

Na de aanvaring van de stuw in december, op de grens met Gelderland, waren vijf jukken beschadigd. Daarvan konden er drie worden gerepareerd. Twee jukken moesten opnieuw worden gemaakt.

Het aantal schuiven in een stuw bepaalt de waterdoorlaatbaarheid. Aan één juk zijn drie schuiven bevestigd.

Nooddam wordt afgebroken

Als alle onderdelen van de stuw bevestigd zijn, volgt er een testperiode om te controleren of alles goed gemonteerd is en of de aansturing van de stuw weer goed functioneert. Als dat het geval is, kan de tijdelijke nooddam worden afgebroken.

In juli wil Rijkswaterstaat de stuw volledig hersteld en operationeel hebben.

