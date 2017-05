Deze week in UIT met Esther

ARNHEM - Deze week gaat Esther naar het toneelstuk Pinkpop van Toneelgroep Maastricht. Verder gaan we naar opbouw van de kunstmanifestatie Huntenkunst in Ulft. En natuurlijk is Pieter ook weer op pad gestuurd en zien we hoe het met de Hartkampjes gaat.

Pinkpop Zo voor de start van het festivalseizoen gaat Esther naar het toneelstuk Pinkpop van Toneelgroep Maastricht. Een bijzondere voorstelling over het festival en dementie met daarbij live-muziek van Rowwen Hèze. Hartkampjes De Hartkampjes zijn deze week druk met het 125 jarige bestaan van voetbalclub Vitesse. Maar vader Emile heeft ook nog een extra verassing voor zijn zoons. Theatermaker Pieter van Dijk Verder hebben we een portret van Pieter van Dijk uit Gaanderen. Hij is theatermaker in hart en nieren en initiatiefnemer van de stichting Gekkoo. Samen met andere docenten geeft hij theater-film- en schrijflessen aan kinderen en jongeren in Ulft en Gaanderen.